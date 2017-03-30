Марадона: до президента Аргентины дозвониться проще, чем до Месси

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что не смог связаться с аргентинским нападающим Лионелем Месси, которого недавно дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление арбитра.
«До президента Аргентины Маурисио Макри дозвониться проще, чем до Месси. Я звонил Лионелю много раз, хотел поговорить с ним, но он мне так и не ответил», — приводит слова Марадоны Sport.es со ссылкой на Radio Rivadavia.
Ранее появились слухи, что Марадона настоял на четырёхматчевой дисквалификации Месси, однако специалист позже выступил с опровержением.