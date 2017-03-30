Митрофанов: уверен, дела Владимира Казачёнка будут жить и дальше

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назвал невосполнимой потерей смерть бывшего футболиста петербургской команды Владимира Казачёнка. 30 марта на стадионе «Петровский» состоялась гражданская панихида по Казачёнку, ушедшему из жизни в воскресенье, 26 марта, в возрасте 64 лет.
«Утрата Владимира Александровича для нас невосполнима. Он не только являлся олицетворением своего поколения «Зенита», но и был его настоящим и будущим. Великолепный игрок, отличный товарищ, железный руководитель. Он буквально только что вернулся с турнира, где руководил нашей командой, и мы как раз должны были обсуждать ряд вопросов, связанных с реформированием академии клуба. Уверен, что дела Владимира Александровича будут жить и дальше. Он воспитал огромную плеяду талантливых игроков, часть из них работает тренерами в нашей академии.
Его имя должно навсегда остаться в сердцах всех болельщиков и любителей спорта в нашем регионе, и это уже наша задача. Естественно, его имя будет на доске почёта на «Аллее легенд» нового стадиона на Крестовском острове. Уверен, что с именем Казачёнка будущее поколение молодых футболистов будет выходить на поле и чтить его память», — цитирует Митрофанова официальный сайт «Зенита».