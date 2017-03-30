Министр спорта Кубани: содержание стадиона «Фишт» обойдётся дешевле 500 млн

Министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова опровергла информацию о том, что содержание сочинского стадиона «Фишт» будет стоить около 500 млн рублей. Ранее цифру в 450-500 млн озвучил руководитель арены Олег Кравченко.
«Я слышала, как в СМИ прошла какая-то безумная цифра в 500 млн рублей. Можно содержать и за 500 млн, можно и за меньшую сумму. Я пока не готова её назвать, но говорю, что она будет значительно меньше, потому что мы бюджетное учреждение, мы тратим средства экономно. Содержанием будет заниматься учреждение, подведомственное министерству спорта, и, уж поверьте, таких цифр там точно не будет», — цитирует Чернову «Юга.ру».
Министр спорта Кубани объяснила, что бюджет стадиона пока не могут сформировать, потому что объект ещё не эксплуатировался и одного месяца. По предварительной оценке, содержание с учётом эксплуатации и коммунальных расходов будет стоить не больше 200 млн рублей в год.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» заинтересовался проведением тренировок и матчей на стадионе «Фишт». Стадион является официальной ареной для проведения матчей Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира—2018.