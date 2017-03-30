Титов: надо было играть на результат, тогда бы мы ещё работали в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Егор Титов выразил мнение, что предыдущий тренерский штаб красно-белых продолжал бы работу с командой, если бы играл на результат, а не прививал только атакующий футбол. Титов входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева, уволенного в августе прошлого года.
«В случае Аленичева человек заранее объявил, что «Спартак» будет играть в атакующий футбол. Приходя в команду, мы не имели права «парковать автобус» сзади – это всё-таки «Спартак», болельщикам нужен тот футбол, который они привыкли видеть ещё во времена матчей нашего поколения. То время показало – выигрывать очень приятно, и мы тогда избаловали наших болельщиков. Но, как показало время в роли тренеров, надо было играть на результат, тогда бы мы ещё работали в «Спартаке». Но это не наш путь», — поведал Титов в интервью интернет-изданию «Евро-Футбол.Ру».
Высказался Титов и о шансах «Спартака» на чемпионский титул. После 20 туров подопечные Массимо Карреры на 6 очков опережают ЦСКА и «Зенит».
«Это очень мало, учитывая календарь. На сегодня это ничего значит, потому что у «Спартака» впереди ещё матчи с конкурентами – с «Зенитом» и ЦСКА. В этих матчах такой отрыв может сыграть злую шутку. Ни в коем случае нельзя расслабляться, я об этом говорил еще до начала весенней части чемпионата, могу повторить и сейчас. Предстоит очень много игр, где все будут биться «от ножа». Та же «Уфа» через тур, тот же «Оренбург» даже в домашней игре красно-белым будет очень нелегко. Все команды организованны и очень тяжело вскрываемы. Тем более, пропуская гол, «Спартаку» тяжелее вдвойне, мы видели, что команда очень тяжело отыгрывается.
Отрыв в шесть очков даёт повод надеяться, что «Спартак» будет чемпионом. Всё-таки преимущество есть – это две дополнительные победы. Это „Зениту“ нужно два матча выиграть, а «Спартаку» – проиграть. Пока этого не случилось, москвичи остаются главными фаворитами чемпионата. Кроме того, есть такие игры, как сейчас матч с «Оренбургом» или поединок с «Томью». Можно надеяться, что шесть очков «Спартак» в них возьмёт, и останется уже восемь игр», — заявил Титов.