Чеферин: то, что УЕФА будет представлен на ЧМ-2026 16 сборными, — справедливо

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация довольна распределением квот для европейских сборных на чемпионат мира 2026 года, где впервые в истории выступят 48 сборных.
Ранее бюро совета ФИФА рекомендовало выделить 16 квот европейским сборным на чемпионат мира 2026 года. Совет ФИФА рассмотрит рекомендацию на заседании 9 мая в Бахрейне.
«Мы считаем справедливым то, что УЕФА будет представлен 16 сборными на чемпионате мира, который пройдёт в новом формате», — приводит слова Чеферина интернет-издание Reuters.