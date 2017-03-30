Мюллер: чувство непобедимости «Бавария» намерена сохранить до конца сезона

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от насыщенного апреля. В течение 30 дней мюнхенская команда сыграет 9 матчей. В Бундеслиге «Бавария» может досрочно оформить чемпионство, в Лиге чемпионов ей предстоит встретиться с «Реалом», а в полуфинале Кубка Германии её ждёт дортмундская «Боруссия». В ближайшем туре немецкой Бундеслиги подопечные Карло Анчелотти 1 апреля примут «Аугсбург».
«Конечно, такое количество игр в апреле — это очень здорово. Это означает, что мы не вылетели ещё ни из одного соревнования. С другой стороны, будут дни и моменты, в которых тебе захочется немного больше свободы и отдыха. Мы не хотим терять чувство победы. Это чувство непобедимости мы намерены сохранить до конца сезона. Это поможет нам и в матчах Лиги чемпионов.
Возможно, игра против „Аугсбурга“ и игра против „Реала“ — это совсем разные вещи, но, когда судья даёт стартовый свисток, ты намерен победить, невзирая на то, кто твой соперник. Ты хочешь показать всё, на что способен. В этом случае всё решает сердце и интуиция, а не голова», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».