Хендерсон не поможет «Ливерпулю» в матче с «Эвертоном»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сможет помочь команде в дерби с «Эвертоном». По информации Liverpool Echo, полузащитник до сих пор не восстановился от травмы ноги, из-за которой он не играет последние пять недель. Главный тренер красных Юрген Клопп надеялся, что Хендерсон успеет восстановиться к матчу с «Эвертоном», но он продолжает лечиться и рисковать им не будут.
Что касается восстановившегося от травмы нападающего Дэниела Старриджа, то он сегодня работал с физиотерапевтами, а не с командой. Форвард может вернуться к полноценным тренировкам в пятницу и надеется попасть в заявку на предстоящий 1 апреля матч 30-го тура АПЛ.