Платини: Блаттер всегда говорил, что последний скальп снимет с меня

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своих отношениях с экс-главой ФИФА Йозефом Блаттером.
«Блаттер всегда спасал свою шкуру. Он больше не спасал никого и никогда не защищал меня. Это самый большой эгоист, которого я знаю. Он всегда говорил, что последний скальп снимет именно с меня.
Знаю, что Блаттер был зациклен на мне, и я уж не говорю о ревности, которую он испытывал по отношению к тому, каким я был футболистом.
Мне больно от того, что меня бросили в одну клетку со всеми и сказали, что Мишель Платини связан с коррупцией в ФИФА. Сегодня я сражаюсь, потому что я ничего не делал. Я борюсь с несправедливостью», — цитирует Платини Eurosport.
Платини был обвинён в коррупции и отстранён от футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в размере $ 2 млн из средств ФИФА. Изначально срок отстранения был восемь лет, но затем в ходе судебного разбирательства его сократили до шести лет.