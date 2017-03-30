Оланаре: Гончаренко — лучший тренер для меня

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре поделился мнением о главном тренере «армейцев» Викторе Гончаренко, а также рассказал о своих отношениях с партнёрами по команде.
«Я считаю, что Гончаренко — очень умный и опытный тренер. У него множество идей, тактик, стилей игры. Считаю, что это лучший тренер для меня. Он очень хорош для меня, учит многому на поле. Он невероятный тренер и лучший для нашей команды.
Я общаюсь в команде со всеми, так как я играю с ними. Это мои одноклубники, поэтому, конечно же, я общаюсь со всеми. Иногда получается так, что больше всего я общаюсь с Вернблумом. Но опять же, я общаюсь со всеми в команде», — сказал Оланаре в интервью сообществу болельщиков ЦСКА.