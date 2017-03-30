Неймар: желаю удачи сборной России на ЧМ-2018, но только не против Бразилии

Нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Неймар поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем для неё ЧМ-2018, а также рассказал о своей цели выиграть «Золотой мяч».
«Есть ли у сборной России шансы выиграть ЧМ-2018? Я не очень внимательно слежу за сборной России и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии. Конечно, надеюсь, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира.
«Золотой мяч»? Это личная победа, мечтаю о ней. Но не спешу, личные амбиции – не та причина, из-за которой я в футболе. Играю потому, что мне это доставляет удовольствие. Мне нравится помогать партнёрам и команде. И только потом, если всё пойдет так, как надо, придут личные достижения», — сказал Неймар в интервью «Спорт-экспрессу».