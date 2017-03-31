Осман: «Эвертон» — команда, позволяющая Лукаку проявлять себя с лучших сторон

Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман поделился мнением о перспективах нападающего Ромелу Лукаку. Бельгийский футболист пока не договорился с «ирисками» о продлении контракта, истекающего в 2019 году.
«Однажды Лукаку будет играть за европейский топ-клуб, но сейчас «Эвертон» — это команда, которая позволяет ему проявлять себя с лучших сторон. Я не уверен, что в мире есть много команд, где для Лукаку создадут аналогичные игровые условия. Будут ли клубы подстраиваться под него, чтобы он так же мог проявлять себя?» — цитирует Османа Sky Sports.