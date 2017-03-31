Ари: тот «Спартак», в котором играл я, был сильнее нынешнего

Нападающий «Локомотива» Ари оценил силу нынешнего «Спартака» и шансы команды стать чемпионом России в нынешнем сезоне. Форвард выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.
«Вероятность, что „Спартак“ станет чемпионом в этом году, очень велика. Конечно, впереди ещё много игр, но на основе бесед с бразильцами из „Спартака“ у меня сложилось мнение, что команда сейчас очень сплочённая и сконцентрирована на решении задачи. Единство и хорошая, по отзывам моих друзей, атмосфера в коллективе – серьёзный аргумент в пользу того, что „Спартак“ выиграет чемпионат. Клуб и в таблице сейчас наверху, и игру показывает интересную. Хотя в футболе всё может произойти.
Сложно сказать, какой „Спартак“ сильнее. И в той команде, где играл я, было много сильных игроков, и сейчас они есть. Но, откровенно говоря, по-моему, та команда, в которой играл я, была сильнее», — приводит слова Ари «Спорт-экспресс».