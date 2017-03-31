Кроос — Нойеру: поправляйся, но не торопись

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал травму вратаря «Баварии» Мануэля Нойера. Ранее стало известно, что 31-летний футболист будет вынужден пропустить две ближайшие встречи мюнхенцев.
«Поправляйся, но не торопись», – написал Кроос на своей странице в «Твиттере».
1 апреля «Бавария» в чемпионате Германии сыграет с «Аугсбургом», а 4 апреля — с «Хоффенхаймом». Именно эти матчи, судя по всему, и пропустит Нойер.
Напомним, что 12 апреля «Бавария» в Мюнхене примет «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.