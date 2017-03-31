Рауль вернётся в «Реал» и начнёт работать в клубе

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Шальке-04» Рауль вернётся в испанский гранд, сообщает Onda Cero.
Согласно информации источника, Рауль займёт пост, предполагающий тесное сотрудничество с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Последний всегда был сторонником возвращения в клуб одного из легендарных игроков «Реала».
В данный момент экс-форвард сборной Испании является послом профессиональной футбольной Лиги Испании (LFP) в США. Однако Рауль уже информировал президента LFP Хавьера Тебаса, что скоро сложит с себя эти полномочия. Ожидается, что Рауль приступит к работе в «Реале» с июня.
Ранее Рауль не исключил, что в будущем может поработать и в «Барселоне», являющейся главным и самым принципиальным соперником «Реала».