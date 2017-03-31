Эберль: контракт Дахуда с «Боруссией» Д доказывает, что мы работаем достойно

Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль прокомментировал решение, принятое относительно полузащитника команды Махмуда Дахуда. Дахуд по окончании текущего сезона пополнит ряды дортмундской «Боруссии», подписав с ней контракт до лета 2022 года.
«Для «Боруссии» и Дахуда это решение было важно. После подписания контракта между дортмундцами и Дахудом мы вздохнули свободно. Его контракт с «Боруссией» доказывает, что мы работаем достойно. Наша задача в том, чтобы находить талантливых игроков и быть успешными», — цитирует Эберля интернет-портал Goal.