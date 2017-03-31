Делсир: Неймар перешёл в «Барселону», так как Росель подкупил его отца

Основатель крупного бразильского инвестиционного фонда DIS Делсир Сонда заявил, что отец нападающего сборной Бразилии Неймара в своё время получил взятку от бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя. По словам Делсира, это было сделано для того, чтобы летом 2013 года состоялся переход Неймара из «Сантоса» в каталонский клуб.
«Неймар перешёл в «Барселону», так как Росель подкупил его отца. Это особый вид коррупции, в которой мы обвиняем отца игрока. Сначала ему дали € 10 млн, оформив это как ссуду. Сам Неймар подписал 17 документов и получал деньги от «Барселоны», будучи игроком «Сантоса». С этической точки зрения это некорректно», — цитирует Делсира AS.
Компания DIS приобрела 40% прав на Неймара в 2009 году. Сейчас она обвиняет игрока, его отца и «Барселону» в том, что официально объявленная сумма трансфера бразильца из «Сантоса» в каталонский клуб была сильно занижена.