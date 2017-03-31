Реббе: «Вольфсбург» хотел бы работать с М. Гомесом ещё долгое время

Руководство и тренерский штаб «Вольфсбурга» не планируют расставаться с нападающим Марио Гомесом, о чём сообщил спортивный директор клуба Олаф Реббе. В «Вольфсбурге» уверены, что 31-летний футболист ещё долго будет полезен команде.
«Марио абсолютно идентифицирует себя с клубом и не скрывает этого. «Вольфсбург» хотел бы работать с ним ещё долгое время», — приводит слова Реббе Kicker.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Гомес принял участие в 24 матчах, выйдя на поле в основном составе в 23 из них. Игрок стал автором 9 голов.
Контракт Гомеса с «волками» рассчитан до 2019 года.