Широков и Алдонин сыграют на международном любительском турнире в Москве

Бывшие футболисты сборной России Роман Широков, Евгений Алдонин, Алексей Медведев и Денис Колодин примут участие в международном турнире по массовому футболу в формате «8 на 8» «Континентальная футбольная лига», который пройдет с 5 по 9 мая в Москве.
Это будет уже второй розыгрыш КФЛ. Год назад золотые медали завоевал клуб из Санкт-Петербурга «Золотой», вторым стал московский АФК «Портер», за который выступал Медведев, а столичные ФК «Барс» с Сергеем Фаустовым (экс-«Ростов»), Эриком Корчагиным (экс-«Динамо» и «Торпедо») и Валерием Лихобабенко (экс-«Анжи») и ЦДКА с Алдониным получили бронзовые медали, уступив в полуфиналах.
В прошлом году в Москву приезжали команды из Туниса, Израиля, Казахстана, Белоруссии, Луганска и Донецка, на этот раз география участников ещё расширится.
Уже подтвердили своё участие коллективы из Туниса (5 команд), Ливии (2 команды), Сенегала, Италии, Греции, Казахстана (3 команды), Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Луганска и Донецка. Кроме того, в Москву прибудут команды со всех уголков России, вплоть до Дальнего Востока.
В преддверии турнира, 4 мая, любительская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальными командами Туниса и Ливии в рамках подготовки к чемпионату мира, который состоится в июне 2017 года в Тунисе.
Ожидается, что помимо футболистов, поигравших в элитном дивизионе российского футбола, в Континентальной футбольной лиге выступят и звёзды мирового уровня, чьи имена пока не сообщаются.
Соревнования пройдут на московском стадионе «Сетунь Парк», расположенном на территории ЛД «Крылья Советов».