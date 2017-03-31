Сампаоли: мечтаю о том, чтобы каждый день работать с Месси

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли признался, что мечтает тренировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Сампаоли отметил, что футболист сборной Аргентины в данный момент в отличной форме.
«Мечтаю о том, чтобы каждый день работать с Месси и следить за его действиями с бровки поля. Находиться к Месси настолько близко – нечто уникальное. Месси сейчас в невероятной форме. Кому бы не хотелось работать с ним? Если ты помогаешь футболисту, играющему определяющую роль, быть счастливым, то можешь считать, что выиграл на 95% очередную игру. Я это сравниваю с временами, когда Марадона был в соответствующем состоянии. Когда Месси в форме, его команде очень трудно проигрывать», — цитирует Сампаоли ESPN.