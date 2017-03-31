Дмитриев: шесть очков отрыва «Спартака»? Поражения от «Зенита» и ЦСКА — и всё

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев поделился мнением по поводу чемпионской гонки в нынешнем сезоне РФПЛ. После 20 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.
«У «Спартака», делегировавшего в сборную больше всего игроков, проблемы уже проявились во встрече с «Локомотивом», когда Ари забил из-под Кутепова. Вот и в сборной ему показали, как могут забивать из-под него. Проблемы в защите у «красно-белых» явственно вырисовываются.
Биться за золото и место в Лиге чемпионов „Зенит“ будет до конца. Как это будет выглядеть на поле, сказать сложно. Отставание от «Спартака» в шесть очков не критическое. Тем более что лидеру предстоят очные встречи не только с «Зенитом», но и с ЦСКА. Два поражения — и всё. Вот только проигрывать в Перми не нужно было. Сейчас вообще можно было дышать в спину «Спартаку», — цитирует Дмитриева „Спорт уик-энд“.