Габриэл Жезус вернулся в Манчестер, где продолжит восстановление

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус вернулся в расположение своего клуба для прохождения финального этапа реабилитации. Как сообщает Manchester Evening News, форвард ещё имеет шансы сыграть в двух матчах своей команды — с «Уотфордом» в заключительном туре АПЛ 21 мая, а также в финале Кубка Англии 28 мая, если «Сити» сможет пройти «Арсенал».
19-летний бразильский форвард травмировался в матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0) 13 февраля. Бразилец получил перелом плюсневой кости и перенёс операцию.
После перехода в «Манчестер Сити» зимой нападающий успел принять участие в четырёх матчах АПЛ, забил три гола и отдал одну голевую передачу.