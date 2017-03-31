Райт: Венгер в «Арсенале» делает всё, что хочет, руководство должно принять меры

Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт раскритиковал главного тренера «канониров» Арсена Венгера и призвал руководство лондонского клуба расставить все точки над «i» в истории с контрактом французского специалиста. Договор Венгера истекает летом 2017 года и пока не продлён.
«То, что происходит в «Арсенале», называется отсутствием руководства и направления. Венгер находится в положении, в котором может делать то, что он хочет. Кто-то сверху должен принять меры. Сказать – либо вы остаётесь, либо уходите. Нужно сделать объявление. «Арсенал» и болельщики нуждаются в стабильности. В любом другом клубе такое поведение тренера было бы непозволительным», — цитирует Райта The Sun.
Ранее Арсен Венгер уведомил руководство «Арсенала» о желании продлить контракт на два года.