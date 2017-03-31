Касильяс: раньше спрашивали, как «Реал» не выигрывает в ЛЧ, теперь – в Примере

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», отметил, что всего одна победа «сливочных» в чемпионате Испании за последние восемь лет не может не разочаровывать, но мирит с этим фактом то, что у команды были очень сильные соперники.
«Наверное, так получилось, поскольку были другие сильные команды. Возможно, помимо сильной игры они могли пользоваться и поддержкой судей. Очевидно, что для «Реала» это разочаровывающая статистика. Но такое происходило и в прошлом. Раньше другие команды добивались успеха на международной арене и спрашивали, как «Реал» не выигрывает Лигу чемпионов. Теперь же спрашивают, почему «Реал» не побеждает в Примере. Но дело в том, что это трудно! Приходится встречаться с очень сильной «Барселоной» и с «Атлетико», который использует борьбу между «Реалом» и каталонцами», — цитирует Касильяса AS.