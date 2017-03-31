Моуринью призвал Погба меньше думать о бизнесе и больше о футболе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен тем, что полузащитник Поль Погба уделяет много внимания шоу-бизнесу и имиджу. Mirror сообщает, что португальский специалист призвал 24-летнего француза сосредоточиться на футболе.
В январе в «Твиттере» появился смайлик с изображением Погба, что не очень понравилось Моуринью. При этом у Погба обширные спонсорские соглашения с аdidas. Наставник «МЮ» дал понять, что, если внеспортивная деятельность будет сказываться на форме Погба, то он откажется от его услуг.
Отметим, что по ходу сезона Жозе Моуринью неоднократно защищал Погба, которого обвиняли в слабом выступлении. Летом прошло года «МЮ» выложил за игрока £ 89,2 млн.