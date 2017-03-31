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Луческу: проблемы есть у Шатова, у Дзюбы старая травма, летом ему нужен перерыв

31 марта 2017, пятница. 12:05. Футбол
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» рассказал о подготовке команды. Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 2 апреля. Начало запланировано на 14:00 мск.

«Раньше из сборной приехали Джорджевич, Мак и Иванович, а Нету и Жулиано только первую тренировку в общей группе проводят. После матчей сборных всегда есть определённые проблемы. Всё-таки перерыв практически в две недели, и игроки возвращаются из разных команд, нужно приводить их к одному состоянию. Сейчас проводим больше теоретических занятий, чтобы привести футболистов к нашим принципам ведения игры.

Проблемы есть у Шатова, он тренировался, потом лечился, сегодня вновь вернулся в общую группу. Остальные все готовы и готовятся к матчу с «Рубином». У Дзюбы старая травма, которая постоянно даёт о себе знать. Ему нужно намного больше времени для восстановления. Надеюсь, летом, когда будет перерыв, он сможет решить её. У Смольникова, Анюкова, Жиркова тоже есть старые травмы, которые порой дают о себе знать. Они не связаны с какой-то определённой игрой», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Артём Дзюба Мирча Луческу Олег Шатов Травмы — футбол
Новости. Футбол
31 марта 2017, пятница
12:11 Грасия: «Рубин» хочет реабилитироваться за поражение от «Зенита» в первом круге
12:05 Луческу: проблемы есть у Шатова, у Дзюбы старая травма, летом ему нужен перерыв
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