«Эвертон» получил добро на строительство нового стадиона. На прошлой неделе руководство «ирисок» согласовало с городским советом место для возведения арены. Об этом сообщает Liverpool Echo. Ранее сообщалось, что новая арена будет находиться под угрозой затопления из-за подъёма уровня воды в Ирландском море.
После долгих попыток найти место для постройки арены клуб договорился с хозяевами земельного участка в районе Брамли-Мур Док на берегу реки Мерси, которая впадает в Ирландское море. Стоимость строительства арены оценивается в € 350 млн. Ранее сообщалось, что вместимость арены составит около 55 тыс. зрителей.
«Эвертон» проводит домашние матчи на стадионе «Гудисон Парк», который был построен в 1892 году и вмещает 40 тыс. зрителей.