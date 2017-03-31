Мутко: достигнута практически высочайшая степень готовности к Кубку конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций 2017 года.
«Сейчас можно говорить, что Россия вышла на финишную прямую подготовки к Кубка конфедераций. Сейчас достигнута практически высочайшая степень готовности. Сейчас создаются периметры безопасности, решаются операционные вопросы, готовятся волонтёры, отели. Больших вопросов нет.
24 апреля состоится совет ФИФА и оргкомитета в Санкт-Петербурге, где мы ещё раз подведём итоги. Думаю, там будет объявлено ФИФА о готовности по всем городам-участникам Кубка конфедераций. Что касается стадионов, то «Рубин» начинает играть на «Казань Арене», 23 апреля «Зенит» проведёт официальный матч на «Крестовском». Проблем не вижу», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.
Кубок конфедераций 2017 года пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.