Мхитарян: знал, что получу шанс в «МЮ». Жизнь без трудностей ничего не стоит

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о начале карьеры в манкунианском клубе, в который перебрался летом прошлого года из дортмундской «Боруссии».
«Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен быть в состоянии справиться с ними. Мне было не трудно преодолеть это, так как я знал, что рано или поздно получу свой шанс, и я его использовал.
Да, бывают случаи, когда человек сталкивается с более серьёзными проблемами, но он должен быть готов к этому. Я просто ждал своего шанса и продолжал работать», — цитирует Мхитаряна Sky Sports.
В нынешнем сезоне армянский полузащитник принял участие в 15 матчах АПЛ (10 в основном составе), забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
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