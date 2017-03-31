Врач: боюсь, что Пьяца из-за травмы может не вернуться на прежний уровень

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя на семь-восемь месяцев. Об этом рассказал руководитель медицинского персонала хорватской сборной Борис Немец. Специалист опасается, что 21-летний футболист не сможет вернуться на прежний уровень.
«Я боюсь за его восстановление, потому что 45% игроков после такой травмы не возвращаются на прежний уровень. Восстановление займёт четыре-пять месяцев, но ФИФА рекомендует семь-восемь месяцев. Я же никогда не позволю игроку вернуться на поле спустя пять месяцев. В такой ситуации существует риск снова порвать связки.
Через три месяца Марко сможет бежать вперёд, но не менять направление. Если бы игрок попросил меня вернуться на поле спустя шесть месяцев, я бы посоветовал ему сменить врача», — цитирует доктора 24sata.hr.
29 марта стало известно, что в товарищеском матче с Эстонией (0:3) Марко Пьяца порвал крестообразные связки колена.