Полузащитник «Эйбара» пропустит два матча из-за приёма у премьер-министра Японии

Японский полузащитник «Эйбара» Такаси Инуи не примет участия в матчах 30-го и 31-го туров чемпионата Испании, в которых его команда встретится с «Лас-Пальмасом» и «Сельтой» соответственно, сообщает Marca.
Инуи намерен принять участие в приёме, который даст премьер-министр Японии Синдзо Абэ в честь королевской семи Испании, которая совершит поездку по Стране восходящего солнца. Абэ сам выразил желание, чтобы Инуи присутствовал на этой встрече.
В клубе не очень довольны этим, поскольку футболист играет в команде важную роль. По итогам 28 туров Примеры он принял участие в 20 матчах, отметившись 2 результативными передачами.
Инуи – футболист, проведший наибольшее количество матчей в чемпионате Испании среди японских игроков.