Хёведес рассказал, как игроки «Шальке-04» должны нейтрализовать Обамейянга

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес рассказал, как его команда постарается нейтрализовать нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга. Очередное рурское дерби состоится в 26-м туре чемпионата Германии.
«Один защитник своими собственными силами не способен вывести из игры нападающего. Нейтрализация соперника зависит от командных действий. Мы должны постараться оставить Обамейянгу как можно меньше свободных зон», — приводит слова Хёведеса интернет-издание Sport1.
Игра между «Шальке-04» и «Боруссией» состоится 1 апреля на поле гельзенкирхенского клуба.