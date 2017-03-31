«Краснодар» бесплатно пустит болельщиков ЦСКА в фанатский сектор

Руководство «Краснодара» приняло решение обеспечить болельщиков ЦСКА бесплатным проходом в фанатский сектор на матч 22-го тура РФПЛ, который состоится 9 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА.
«В связи с этим руководство ФК «Краснодар» обращается к болельщикам ПФК ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча.
Билеты в гостевой сектор можно будет получить у представителя ПФК ЦСКА 9 апреля начиная с 15:00 у входа в сектор болельщиков ЦСКА», — говорится в сообщении.