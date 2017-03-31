«Челси» продлит контракты с Терри и Азаром

Защитник и капитан «Челси» Джон Терри может остаться в команде ещё на один сезон. Контракт 36-летнего футболиста истекает грядущим летом, и руководство готово продлить его ещё на сезон. В «Челси» Терри выступает с 1995 года. Главный тренер Антонио Конте настаивает на том, что Терри остаётся важной фигурой в клубе, и это нашло отражение в предложении нового контракта.
Как сообщает talkSPORT, вслед за Терри новый договор должен подписать и полузащитник Эден Азар. Контракт бельгийца истекает лишь в 2020 году, но Антонио Конте попросил удержать игрока, которым интересуется «Реал».
Руководство лондонского клуба готово предложить Азару контракт с окладом £ 300 тыс. в неделю. На какой срок будет рассчитано соглашение, не сообщается.