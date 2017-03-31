Ульрайх сможет сыграть в воротах «Баварии» в матче с «Аугсбургом»

Ранее стало известно, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер из-за травмы будет вынужден пропустить два ближайших матча немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом». Позже в СМИ сообщалось, что Ульрайх также получил повреждение на тренировке и ворота «Баварии» в итоге может защищать третий вратарь Том Штарке.
«Ульрайх готов и находится в хорошем состоянии. Он сможет завтра сыграть без проблем. У нас абсолютная вера в него!» — цитирует Анчелотти официальный „Твиттер“ немецкого клуба.
Матч «Бавария» — «Аугсбург» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 1 апреля. Начало — в 16:30 мск.