Капитан «Байера» Ларс Бендер из-за травмы выбыл из строя до конца сезона

Главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут не сможет рассчитывать на полузащитника и капитана команды Ларса Бендера до конца нынешнего сезона, сообщает Deutsche Welle.
Турецкий специалист отметил, что футболист не сможет восстановиться раньше из-за того, что на этой неделе перенёс операцию на ноге. У футболиста была диагностирована травма лодыжки.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Бендер принял участие в 9 матчах, став автором одной результативной передачи. Сама команда заработала 31 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.