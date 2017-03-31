Онопко: игрокам ЦСКА понадобилось меньше недели, чтобы усвоить схему 3-5-2

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как столичная команда смогла адаптироваться к новой схеме 3-5-2, на которую «армейцы» перешли во время зимней паузы в Премьер-Лиге.
«Совсем немного понадобилось времени, чтобы футболисты усвоили эту систему. Думаю, меньше недели. Понятно, что для перехода на ту или иную схему нужно какое-то время, но здесь многое зависит от уровня футболистов. Чем он выше, тем быстрее они усвоят необходимую информацию.
У каждого тренера, разумеется, своё видение футбола, свои требования. В то же время у игроков есть определённые функции, которые необходимо исполнять. Важно, как действует команда, когда она владеет мячом, и что, в свою очередь, необходимо делать, когда мяч находится у противника. Всё это самым подробным образом объясняли на теоретических занятиях, а на тренировках команда выполняла новые упражнения. Цель состояла в том, чтобы поскорее усвоить схему, по которой мы сейчас играем. Ещё раз скажу, футболисты восприняли информацию очень быстро. Кроме всего прочего, сказался эффект новизны, ребятам было интересно. Зимние контрольные поединки подтвердили: мы на верном пути, предложенная тактика усвоена. Это был своего рода тест, и команда его выдержала.
Согласен, что ничья с „Зенитом“ в первом матче после перерыва стала закономерным итогом? Особенно, если учесть, что мы заканчивали матч вдесятером. Добавлю, что игра прошла на высоком уровне. Мягко говоря, удивили некоторые статьи и комментарии, мол, встреча ЦСКА и «Зенита» получилась неинтересной. Те, кто так считает, не разбираются в футболе и совсем не понимают наш чемпионат. Надо учитывать, что встречались два сильных соперника, очень важно было грамотно построить игру. Лично мне матч понравился», — цитирует Онопко официальный сайт ЦСКА.