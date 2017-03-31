Губернатор: иностранцы придумают всё что угодно, лишь бы лишить Россию ЧМ-2018

Некоторые иностранные деятели готовы пойти на многое для того, чтобы добиться лишения России права провести в 2018 году чемпионат мира. Такое мнение высказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Ранее зампредседателя фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Михаэль Фукс сказал, что страна, в которой не соблюдаются малейшие гражданские права, не имеет права проводить какие-либо крупные турниры.
«Недавно в одной из передач спортивных сказали: мы счастливые люди, что в наш век наше поколение будет у себя на родине принимать чемпионат мира. Такого может больше не быть 100, 200 и 300 лет. А мы будем счастливыми людьми. Что весь мир, более четырёх, пяти миллиардов человек будут смотреть эти вот матчи, эти события. А уже вчера, вы знаете, уже вчера, одна из их задач, чтобы подлить масла в огонь тем силам, которые снова поставили вопрос, чтобы в России чемпионата мира не было. Понимаете?
МИД уже заявил свою позицию по этому вопросу, высказал. Они будут всё говорить, придумывать, говорить, что здесь нарушаются права человека, всё что угодно будет придумано для того, чтобы в итоге заставить лишить нас чемпионата. И вы посмотрите, какую мы историческую, историческую, скажем, как это слово подобрать, может быть, сделаем, пусть так, такие вещи, которые никогда никем другим не будут сделаны. Внуки, правнуки, праправнуки, никогда не будет сделано. Будем на самом деле оценивать вещи и называть эти вещи своими именами. У нас будет всё хорошо. У нас огромная страна. Мы в этой стране вместе живём… Нас разъединить очень сложно…» — цитирует Меркушкина «Засекин.ру».