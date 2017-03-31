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«Томи» запретили регистрировать новых футболистов

31 марта 2017, пятница. 15:26. Футбол
По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС «Томи» было запрещено регистрировать новых футболистов. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.

Запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры был наложен в связи с задолженностями по трудовому договору перед тренером Виктором Себелевым.

Палата по разрешению споров обязала «Томь» выплатить специалисту зарплату в полном объёме, а также проценты за задержку выплаты заработной платы и премиальных. Также томичи должны возместить Себелеву расходы на представителя.

Запрет на регистрацию может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Томи» после исполнения обязательств перед Себелевым.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Томь РФС
Новости. Футбол
31 марта 2017, пятница
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