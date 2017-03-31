«Томи» запретили регистрировать новых футболистов

По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС «Томи» было запрещено регистрировать новых футболистов. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.
Запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры был наложен в связи с задолженностями по трудовому договору перед тренером Виктором Себелевым.
Палата по разрешению споров обязала «Томь» выплатить специалисту зарплату в полном объёме, а также проценты за задержку выплаты заработной платы и премиальных. Также томичи должны возместить Себелеву расходы на представителя.
Запрет на регистрацию может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Томи» после исполнения обязательств перед Себелевым.