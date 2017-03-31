Трефилов: посмотрел первый тайм матча сборной России — это позорище

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Кот-д'Ивуара (0:2), ответив на вопрос о том, чего не хватает нашему футболу.
«Чего не хватает нашему футболу? Мы сами где-то его загубили. Была такая академия им. Коноплёва, я работал там и был с ним знаком. Когда пацаны выиграли чемпионат Европы, я просил одно: «Не закормите их! И отдайте всю шестёрку в Димитровград». Их растянули по командам, родителям подарили машины. Я всё понимаю, но всё нужно делать дозированно.
Вообще с футболом разбирайтесь сами. Я дал слово не говорить о нём. Единственное, что мне было противно, – я был в Краснодаре, попал в пробку из-за футболистов. Когда играли с этим большим государством, которого на карте не видно. Можно было сыграть получше. Я посмотрел первый тайм – это позорище! Ребят, ну вы чего?!» — сказал Трефилов в эфире «Спорт FM».