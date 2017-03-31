Гвардиола: сейчас самый опасный момент для встречи с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Арсеналом». Игра 30-го тура АПЛ состоится 2 апреля в Лондоне.
«Главный тренер „Арсенала“ Арсен Венгер и его футболисты настоящие профессионалы и хотят выигрывать в каждом матче. При этом в последнее время они проиграли много матчей. Это самый опасный момент для встречи с ними. Я предпочёл бы встретиться с „Арсеналом“ после многих побед в их исполнении», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место, на семь очков опережая идущий шестым «Арсенал», у которого есть игра в запасе. В последних пяти матчах в АПЛ «Арсенал» потерпел четыре поражения при одной победе.
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