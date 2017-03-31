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«Барселона» показала, как играл 15-летний Месси
31 марта 2017, пятница. 17:25.
Футбол
«Барселона» на своём официальном YouTube-канале опубликовала отрывки игры нападающего
Лионеля Месси
в 15-летнем возрасте.
Аргентинский футболист пришёл в систему «Барселоны» в 2000 году, а за основную команду сине-гранатовых в официальном матче он дебютировал в 2004 году в возрасте 17 лет.
Видео также можно посмотреть на официальном канале «Барселоны»
на YouTube
.
Источник:
Официальный сайт ФК "Барселона"
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ФК Барселона
Лионель Месси
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