Болельщикам «Ювентуса» запретили посещать гостевые матчи с «Наполи»

Власти Неаполя из соображений обеспечения общественного порядка запретили болельщикам «Ювентуса» посещать матчи с «Наполи», сообщает Football Italia.
Отмечается, что данное решение не стало неожиданностью, так как такие же решения за последний год власти Турина и Неаполя уже принимали. Противостояние «Ювентуса» и «Наполи» является одним из самых яростных в итальянском футболе, а конфликт между болельщиками команд усилился после перехода Гонсало Игуаина в стан бьянконери.
«Наполи» 2 апреля примет «Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии, а 5-го числа сыграет на своём поле с туринцами в рамках полуфинала Кубка страны.