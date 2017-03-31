Форвард «Эвертона» Лукаку признан лучшим игроком АПЛ в марте

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в марте, сообщает пресс-служба лиги.
Бельгийский форвард в марте записал на свой счёт четыре гола и две результативные передачи в трёх матчах за «Эвертон». Лукаку забил по голу в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (2:3) и «Вест Бромвич Альбион» (3:0), а в матче с «Халл Сити» (4:0) оформил дубль.
Всего в нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету Ромелу 21 гол и шесть результативных передач в 28 матчах за «Эвертон». Форвард располагается на первой строчке в списке бомбардиров турнира, опережая на два гола нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.