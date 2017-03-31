Дракслер: нельзя обвинять только арбитров в поражении «ПСЖ» от «Барселоны»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал поражение команды от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Играя на выезде, парижане проиграли со счётом 1:6 и распрощались с турниром. Между тем в первой игре подопечные Унаи Эмери одержали победу со счётом 4:0. Большую полемику вызвала работа судей в этой игре, и многие считают, что парижане во многом проиграли именно из-за ошибок судейства.
«Мы играли очень плохо. „Барселона“ — лучшая команда в мире. Некоторые решения судей были спорными, но когда вы проигрываете таким образом, нельзя обвинять только арбитров. Мы очень плохо сыграли, а „Барселона“ верила в себя до конца.
После того как счёт стал 3:0, мы очень занервничали, к тому же на трибунах 90 тыс. людей поддерживали каталонцев. Атмосфера была удивительной. Я думал, что после нашего гола игра закончена, и не мог себе представить, что произойдёт то, что произошло», — цитирует Дракслера Sport.