Форвард «Ювентуса» Пьяца успешно перенёс операцию и пропустит не меньше полугода

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца успешно перенёс операцию в связи с травмой крестообразных связок колена. Хорватский футболист пропустит как минимум шесть месяцев, пишет Sky Sport Italia.
Пьяца получил травму на 65-й минуте товарищеского матча Хорватии с Эстонией (0:3) и покинул поле на носилках. В ходе магнитно-резонансной томографии врачи диагностировали у 21-летнего форварда повреждение крестообразных связок колена. Ранее руководитель медицинского персонала хорватской сборной Борис Немец сообщил, что на восстановление Пьяце, возможно, потребуется семь-восемь месяцев.