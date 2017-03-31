«Анжи» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале.
«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Прудников, Будковский.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Ильин, Лунгу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» – «Урал». Начало встречи — в 19:30 мск.
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