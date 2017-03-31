В Екатеринбурге во время матчей ЧМ-2018 введут ограничения на продажу алкоголя

В Екатеринбурге во время чемпионата мира 2018 года будут введены ограничения на продажу алкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга в ответ на слухи о том, что администрация города собирается полностью запретить продажу алкоголя во время проведения ЧМ.
«Речь идёт не о запрете продажи алкоголя во всём городе, а лишь об ограничении продажи в дни проведения матчей в местах с массовым пребыванием людей», — цитирует представителя мэрии Екатеринбурга официальный портал города.
Екатеринбург примет четыре матча чемпионата мира 2018 года.