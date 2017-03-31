Куман: победный голод фанатов «Эвертона» в матчах с «Ливерпулем» только растёт

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился ожиданиями от гостевого матча 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 1 апреля.
«Все знают о важности мерсисайдского дерби. На «Гудисон Парк» отличная атмосфера во время матчей против «Ливерпуля», но не лучшие результаты – это то, над чем мы работаем. Нужно хорошо подготовиться к субботнему матчу на «Энфилде». Это непросто, учитывая перерыв на матчи национальных сборных, но «Ливерпуль» находится в такой же ситуации.
Конечно, чувствуем от болельщиков, насколько сильно они хотят хорошего результата в этом матче. Последний раз «Эвертон» обыгрывал «Ливерпуль» очень давно, поэтому понятно, что победный голод наших болельщиков только растёт.
В мерсисайдских дерби нужно сохранять баланс игроков между горячностью и спокойствием. Не думаю, что футболисты перед такими матчами нуждаются в дополнительном эмоциональном заряде от тренера. В этом случае скорее нужно говорить о том, как контролировать эмоции, потому что красная карточка может всё усложнить», — цитирует Кумана пресс-служба «Эвертона».
В последний раз «Эвертон» побеждал «Ливерпуль» (2:0) на своём поле в октябре 2010 года, а последний успех «ирисок» на «Энфилде» (1:0) случился в сентябре 1999 года.
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