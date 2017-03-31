Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения Тарасову и болельщикам «Локомотива»

Телеканал «РЕН ТВ» принёс извинения полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову и болельщикам команды относительно комментария, который якобы дал телеканалу российский футболист.
Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, на которой, как утверждается, Тарасов критикует игру сборной России в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) и называет футболистов «лузерами» и «лохами», а также говорит: «Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше». Позже Тарасов потребовал извинений и опровержения информации от первоисточника перед ним и сборной страны, утверждая, что футболистов сборной России оскорбил «Лжедмитрий», а не он, как ранее сообщил телеканал.
«Редакция „РЕН ТВ“ приносит свои извинения Дмитрию Тарасову (конечно же, истинному, а не тому любителю футбола, который отвечал от его имени на вопросы!), а также болельщикам ФК „Локомотив“ за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тёзка Тарасова, решивший заявить о себе за счёт известного футболиста, втянул нас в эту историю», — сообщается на сайте «РЕН ТВ».