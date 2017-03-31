Анчелотти: никогда не испытывал давления со стороны Переса из-за выбора состава

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что президент мадридского клуба Флорентино Перес в 2013 году создал интернет-ресурс diariobernabeu.com с целью оказывать давление на арбитров, противников, а также и на тренерский штаб «Реала», чтобы самому определять выбор основного состава на ту или иную игру.
«Я никогда не испытывал давления со стороны Переса из-за выбора состава на игру. Ничего об этом не знаю. Любой, кто знает меня, понимает, что такое было невозможно. Я был тем, кто выбирал игроков, поскольку знал об их состоянии», — цитирует Анчелотти AS.